Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki belediyeye ait katı atık bertaraf alanının işletmesini ihaleyle alan kişilerle alanı terk etmeyen eski işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Arat hayatını kaybederken, kardeşi Murat Arat ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Mehmetçik Mahallesi'ndeki Bozkurt Belediyesi'na ait çöp toplama ve bertaraf alanında meydana geldi. Bozkurt Belediyesi, ilçe dışındaki çöp toplama ve bertaraf alanını 5 yıl önce 3 yıllığına Yılmaz Arat ve kardeşi Murat Arat'a verdi. Arat kardeşler, geçen yıl sözleşme süreleri dolmasına rağmen alanı terk etmedi. Bozkurt Belediyesi'nce polis eşliğinde gönderilen tebligata rağmen kardeşler alanı boşaltmadı. Belediye alan için geçen günlerde yeniden ihale yaptı. Arat kardeşlerin girmediği ihale, Mehmet Ali Kutlu'ya verildi.

Yılmaz Arat'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Arat'ın Sivas'ın Kangal ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.