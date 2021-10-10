Denizli'de 'Narko Alan' uygulamasında 16 kişi yakalandı - Haberler
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Denizli'de "Narko Alan" uygulamasında 16 kişi yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Narko Alan Denizli" projesi kapsamında 400 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 16 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Narko Alan Denizli" projesi kapsamında 400 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin koordinesinde asayiş, güvenlik, KOM ve trafik ekiplerinin de katılımıyla 10 sabit uygulama noktasında 80 ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yaklaşık 400 polisin görev aldığı denetimlerde durdurulan 450 araç içerisinde dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı, 27 araç sürücüsüne 42 bin lira cezai işlem yapıldı.

Ayrıca kurallara uymadığı gerekçesiyle 9 apart dairesine 300 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri haklarında uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürme, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çeşitli yıllardan hapis cezasıyla aranan toplam 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği denetimlerde şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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