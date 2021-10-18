Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ihraç öğretmen, askeri ve polis koleji öğrencileri ile gelir uzmanı yardımcılarının olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1 ihraç öğretmen, 1 gelir uzman yardımcısı, 2 özel sektör çalışanı, 1 ihraç askeri öğrenci, 2 ihraç polis koleji öğrencisi şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

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