Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
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Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılırken Yaşar konser verdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılırken Yaşar konser verdi.

Denizli Demokrasi Platformunca düzenlenen ve Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüş, Valilik önünde son buldu.

Katılımcılar yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıp marş söyledi.

Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Yaşar sahne aldı.

Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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