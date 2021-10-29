Demirci'de "Peygamber ve Aile" konferansı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Peygamber ve Aile" konulu konferansta Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konuşma yaptı.

Demirci Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle düzenlenen konferansta Hz. Muhammed (S.A.V.) hayatından kesitler anlatan Ay, aile olmanın önemi ile ilgili bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret eden Prof. Dr. Ay'a naht işlemeli ahşap tablo hediye edildi.

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