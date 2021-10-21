"Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip dolandırmak istediler - Haberler
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"Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip dolandırmak istediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

GÖLMARMARA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin "Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi. Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi. Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı. Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Dedemde 120 Osmanlı altını var deyip dolandırmak istediler

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