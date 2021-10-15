DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı - Haberler
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DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

AA / Mohamad Misto - Haberler | Güncel
DEAŞ, Rakka'nın güneyinde Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

TEL Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristler, Rakka'nın güney kırsalına sızarak Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle çatıştı.

TEL Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren Deaş'lı teröristler, Rakka'nın güney kırsalına sızarak Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle çatıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler gece saatlerinde Rakka'nın güneyindeki Rusafa bölgesine sızarak hareket halindeki rejim güçlerinin konvoyuna saldırdı.

Öğle saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalarda rejim ve İran destekli gruplara mensup en az 5 unsurun öldüğü öğrenildi.

Kaynaklar, çatışmaların başlaması üzerine Rus uçaklarının pusuya düşürülen rejim güçlerine destek amaçlı DEAŞ mevkilerine hava saldırıları düzenlediğini kaydetti. Bombardıman sesleri YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezi ve çevresindeki bölgelerden de duyuldu.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

AA / Mohamad Misto - Son Dakika Haberleri
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