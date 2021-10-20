Darende'nin tek kadın muhtarına çiçekli kutlama

ÖZALP, VAN (İHA) - Malatya'da kadın jandarmalar hemcinsi olan Yarımca Mahallesi Muhtarı Emine Sevinç Özalp'ı evinde ziyaret ederek, Muhtarlar Gününü kutladıç

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kadın görevlileri, Darende ilçesinde tek bayan mahalle muhtarı olan Yarımca Mahallesi Muhtarı Emine Sevinç Özalp'ı evinde ziyaret etti. Muhtar Özalp'a çiçek vererek Muhtarlar Gününü kutlayan jandarmalar, bir süre gerçekleştirilen sobetin ardından evden ayrıldı. - MALATYA

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