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Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.

Alınan bilgiye göre, Sait Polat Bulvarı'nda Mersin- Adana istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki 80 FJ 989 plakalı kamyonun açık kalan damperi güzergahtaki köprüye çarptı.

Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü üst geçidi geçtikten bir süre sonra aracı durdurabildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Yaralananın olmadığı kaza sonucu üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

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