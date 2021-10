Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kim? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu, oyuncuları ve Daha Hızlı Daha Öfkeli özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Daha Hızlı Daha Öfkeli filmini izleyecek olanların merak ettiği Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu nedir, Daha Hızlı Daha Öfkeli oyuncuları kimler ve Daha Hızlı Daha Öfkeli özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eva Mendes... Hayatının neredeyse sıfır noktasındayken bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi. Fotomodelliğe başladı. Üstüste gelen filmleriyle Hollywood'un yeni Latin güzeli olarak yıldızı parladı. Ve şimdilerde Paul Walker'a karşı oynadığı '2 Fast 2 Furious'un gösterime girmesiyle yıldızının daha da parlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Miami'de dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Eva'nın ailesi daha sonra Los Angeles'a taşındı. 1998 yılında 'Children of the Corn V: Fields of Terror' adlı ilk filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. O filmde oynadığı sırada kolejde okuyordu ve bir çeşit yaz işi olarak görmüştü. Fotoğrafçı komşusu tarafından keşfedildi. Onun portföyünde yer aldıktan sonra bir menejerin dikkatini çekti.

İlk filmini çekmeden önce geleceğinden tamamen umudunu kesmiş durumdaydı. Ancak ilk filminin gösterime girmesinin ardından kolejden ayrılma kararı alarak kendisini full-time oyunculuğa verdi.

Hemen ardından Mendes'in çektiği bazı reklam filmleriyle video kliplerde (Örneğin Aerosmith'in 'Hole in My Sole' ve Will Smith'in 'Miami' videoları) küçük roller aldı. Yine Mendes'in çektiği 'ER - Acil Servis' adlı dizide de küçük rolde göründü.

Eva Mendes geçtiğimiz birkaç yıl içinde 'Urban Legends: Final Cut', 'Training Day', 'All About Benjamins' gibi birkaç filmde irili ufaklı rollerle kamera karşısına geçti.

Onu çok yakında Robert Rodriguez'in 'Once Upon a Time in Mexico', Carl Franklin'in 'Out of Time' ve John Singleton'ın '2 Fast 2 Furious' adlı filmlerinde izleyeceğiz.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Singleton

Oyuncular: Paul Walker, Tyrese Gibson, James Remar, Cole Hauser, Ludacris

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2003

Vizyon Tarihi : 18 Nisan 2003 Cuma

Senaryo: Michael Brandt, Derek Haas

