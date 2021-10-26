Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'daki AA sergisinde milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı yad etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da AA'nın açtığı sergiyi ziyaret ederken, burada fotoğrafı yer alan milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı da yad etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da AA'nın açtığı sergiyi ziyaret ederken, burada fotoğrafı yer alan milli Siha'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ı da yad etti.
İki ülkenin cumhurbaşkanı, Anadolu Ajansının (AA) Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini ve Karabağ Savaşı'nı yansıtan fotoğraflardan oluşan Dost Agropark'taki "Karabağ Zaferi" sergisini de inceledi.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da açılan sergide, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, cumhurbaşkanlarına sergiyle ilgili bilgi verdi.
Erdoğan ve Aliyev, 18 Ekim'de hayatını kaybeden, milli SİHA'ların öncüsü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın fotoğrafının başında bir süre durarak Bayraktar'ı yad etti.
Fotoğrafın altında "Karabağ Zaferi'ne sağladığı katkılardan ötürü Karabağ Nişanı alan Sayın Özdemir Bayraktar'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.
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