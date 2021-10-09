Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5)

ADANA (DHA) - ERDOĞAN, GENÇLERLE 'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından Halk Ozanı Aşık Veysel'in ' Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.