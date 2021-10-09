Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5)

ERDOĞAN, GENÇLERLE 'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

ADANA (DHA) - ERDOĞAN, GENÇLERLE 'UZUN İNCE BİR YOLDAYIM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından Halk Ozanı Aşık Veysel'in ' Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (5)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)
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