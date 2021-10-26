Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan İnönü'nün meşhur bal, kaymak ve yoğurdunu çok beğendi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnönülü kadınlar tarafından üretilen manda kaymağı, yoğurdu ve İnbalı'yı çok beğendiğini belirtti.

Başkan Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir ziyaretinde, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı kapsamında İnönülü kadınlarla bir araya geldiğini anlattı. Bozkurt, Sazova Bilim Sanat Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnönü'nün meşhur bal, kaymak ve yoğurdunun tadına bakarak İnönülü kadınlar tarafından üretilen ürünleri çok beğendiğini ifade etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İnönülü kadınlar tarafından üretilen ürünler hakkında görüş alışverişinde bulunarak "İnönü'müzün markası olarak üretilen manda kaymağı, yoğurdu ve İnbalı'na göstermiş olduğu ilgiden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

(Rıza Çubuk/İHA)