ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3 (içeriden görüntülerle)

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, ( Dha )- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Çengelköy Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada müşteriler ve kafe çalışanlarıyla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.