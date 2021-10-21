CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3 (içeriden görüntülerle)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3 (içeriden görüntülerle)

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, ( Dha )- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Çengelköy Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada müşteriler ve kafe çalışanlarıyla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE KAFEYE UĞRADI -3
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye için gittiği Baykar'da çalışanlara hitap etti Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için "birlikte kalkınma ve kazanma" vurgusu

 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title