Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ekim 2011'de hayatını kaybeden annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünde annesi ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Twitter'daki hesabından "Annem..." notuyla paylaştı.