Cumhur İttifakı'nda hangi partiler var? Cumhur İttifakı partileri hangileridir? Cumhur İttifakı hangi partilerden oluşur? Kaç parti var?

Cumhur İttifakı partilerinin isimleri nelerdir merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhur İttifakı hangi partiler var kısaca anlatalım...

CUMHUR İTTİFAKI NEDİR?

Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) de ittifaka katıldı. 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi (YRP) 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına destek vereceğini açıkladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Rakip olarak 3 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından Millet İttifakı kuruldu.

Cumhur İttifakı Hangi Partilerden Oluşur?

- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) (AKP)

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

- Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhur İttifakı'na Dışarıdan Destek Veren Partiler Hangileri? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ANAP : Anavatan Partisi

ASP : As Parti

DSP : Demokratik Sol Parti

GAAP : Güven Adalet ve Aydınlık Partisi

VP : Vatan Partisi

YRP : Yeniden Refah Partisi

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