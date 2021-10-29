Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'tun konuşması Şiirlerin okunması ve çocukların hazırladıkları gösteriler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'tun konuşması

Şiirlerin okunması ve çocukların hazırladıkları gösteriler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri
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