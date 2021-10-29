Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'tun konuşması Şiirlerin okunması ve çocukların hazırladıkları gösteriler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'tun konuşması
Şiirlerin okunması ve çocukların hazırladıkları gösteriler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.