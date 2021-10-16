Valve, Counter-strike : Global Offensive bünyesindeki özellikler hata düzeltme çalışmalarını hızlandırmış gibi görünüyor. 7 Ekim günü yayınlanan güncellemenin ardından CS: GO 15 Ekim 2021 güncellemesi detayları kısa süre önce paylaşıldı.

Yaklaşık 7 gün önce paylaşılan güncellemeye benzer olarak bu güncellemede de oyunda çeşitli güncellemeler yapılırken, haritalarda oyunun topluluğu tarafından fark edilen hatalarda da düzeltmeler yapıldı.

Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden oyunun son güncellemesinin detaylarına göz atalım.

CS: GO 15 Ekim 2021 güncellemesi detayları

[Çeşitli]

İzleyici oyuncuların ölüm konumlarından su ayak sesi seslerinin çıkmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Artık botlar daha fazla Danger Zone kapısı açabilecek.

Kararlılık iyileştirmeleri.

[Haritalar]

Ancient

B yakınındaki iskeleden geçen piksel boşluğu düzeltildi.

Basalt

Birçok kırpma sorunu düzeltildi.

Alt A'daki eksik gezinme ağı düzeltildi.

Radar güncellendi.

Plakaları değiştirerek harita tekrar oynanabilir hale getirildi.

Çeşitli görsel düzenlemeler yapıldı.

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