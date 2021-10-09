Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin tedavi olduğu sahte içki faciasında tutuklu 5 şüpheliden biri, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin tedavi olduğu sahte içki faciasında tutuklu 5 şüpheliden biri, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Ele geçirilen sahte içkilerden alınan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanarak, taburcu edildi. Hastanede halen 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

TAHLİYE SAYISI 2 OLDU

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç tutuklandı. Şüphelilerden Hüseyin Coşkun,

Daha önce avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Tutuklu bulunan 5 kişi için Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde 26 Ağustos'un ardından ikinci kez tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, tutuklulardan Vedat Vatansever'in tahliyesine, delillerin ve raporların tamamlanmadığı gerekçesiyle diğer 4 şüphelinin tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın ardından polisin tutuklu şüphelilerin iş yerlerine düzenlediği baskınlarda toplam 500 litre sahte içki ele geçirildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkilerden aldığı numuneleri incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Sahte içkilerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi! ÇORLU'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİDE TUTUKLU SAYISI 4'E DÜŞTÜ - Haberler
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