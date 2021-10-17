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Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kırıkkale'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücü M.T.'nin (50) hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama izni kararı aldı. Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay/İHA)

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı

Son dakika haberi... Çoraptan çıkan tabanca polisi bile şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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