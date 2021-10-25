Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Çinikent Özel Eğitim Ortaokulundan Rektörümüze Ziyaret Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversitemizi ziyaret eden Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerinin okul dergisi için hazırladıkları soruları yanıtladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulundan gelen konuklarıyla buluştu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Okulu Müdürü Mustafa Çolak, Özel Eğitim Öğretmeni Esra Dönmez ve öğrenciler yer aldı. Prof. Dr. Kazım Uysal, 6. sınıf öğrencilerinin okul dergisi için hazırladıkları soruları yanıtlarken üniversitemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda Müdür Çolak, Prof. Dr. Uysal'ı Üniversitemizin kazandığı Engelsiz Üniversite ödüllerinden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektörümüz de Çolak, Dönmez ve öğrencilerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Ekim 2021, Pazartesi/ 42 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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