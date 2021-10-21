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Çine'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Çine'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'dan Çine yönüne giden Doğan Ulu yönetimindeki 01 ASB 39 plakalı otomobil ile Mesut Gürkaş idaresindeki 61 ADP 179 plakalı hafif ticari araç, Karpuzlu Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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