Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı - Haberler
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Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı

Xinhua - Haberler | Teknoloji

Çin, uzay istasyonuna düzenlenecek ikinci insanlı sefer için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı. Altı ay boyunca Dünya'ya hasret kalacak 3 kişilik ekipte Çin'in ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Zhai Zhigang ve ilk Çinli kadın astronot unvanını alacak olan Wang Yaping de bulunuyor.

Çin, Beijing saatiyle Cumartesi gününün ilk dakikalarında Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlatarak üç astronotunu altı aylık bir görev için uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye gönderdi.

EKİBE ÇİN'İN İLK UZAY YÜRÜYÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİREN ZHAİ LİDERLİK EDİYOR

Ekipte, Çin'in ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Zhai Zhigang, Çin'in uzay istasyonunu ziyaret eden ve araç dışı faaliyetler gerçekleştiren ilk Çinli kadın astronot unvanını alacak olan Wang Yaping ve ilk kez uzaya çıkacak olan Ye Guangfu bulunuyor. Ekibe Zhai komutanlık ediyor.

Astronotların Çin'in mürettebatlı uzay görevlerinin süresi açısından yeni bir rekor kırarak bu yıl Haziran ile Eylül ayları arasında 90 günü uzayda geçiren Shenzhou-12 mürettebatının süresini aşması bekleniyor.

Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattıUzay görevine katılan üç Çinli astronot Zhai Zhigang (sağda), Wang Yaping (ortada) ve Ye Guangfu

GOBİ ÇÖLÜ'NDEN UZAYA FIRLATILDI

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgiye göre, bir Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerinde bulunan uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Shenzhou-13 uzay aracı yörüngeye girmesinin ardından uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe ve kargo uzay araçları Tianzhou-2 ve Tianzhou-3'ten oluşan yörünge içi kombinasyonla kenetlenecek.

Çin, 6 aylık görev için Shenzhou-13 mürettebatlı uzay aracını uzaya fırlattı
Xinhua - Son Dakika Haberleri
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