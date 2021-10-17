Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi! Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi! Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli?

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Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi! Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Çiçek Dilligil, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Çiçek Dilligil hakkında merak edilenler. Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi. Çiçek Dilligil kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çiçek Dilligil merak konusu oldu. İşte Çiçek Dilligil hakkında merak edilen Çiçek Dilligil kimdir, Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Haziran 1969

Kaç yaşında: 52 yaşında

Nereli:İstanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinozorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM'de (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Kolejinde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

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Haber: Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi! Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli? - Haberler
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