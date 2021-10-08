CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı
2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adaylarının adeta robot resmini çizen Kılıçdaroğlu, seçime damga vurmasını istedikleri ismin yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek olacak, bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil, malvarlığı ile tehdit nedeni olmayacak biri olacağını ifade etti.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
"ANAYASA ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAĞIZ"
Ak Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmayacaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.
MİLLET İTTİFAKI ADAYININ ADETA ROBOT RESMİNİ ÇİZDİ
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olacak kişinin özelliklerini tek tek sıraladı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;
"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek
Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil
Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen
Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak
Nefsine hâkim"
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021