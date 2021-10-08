CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı

Haberler.com - Haberler | Politika

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adaylarının adeta robot resmini çizen Kılıçdaroğlu, seçime damga vurmasını istedikleri ismin yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek olacak, bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil, malvarlığı ile tehdit nedeni olmayacak biri olacağını ifade etti.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"ANAYASA ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAĞIZ"

Ak Parti ile anayasa çalışmaları için masaya oturmayacaklarını kesin bir dille ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

MİLLET İTTİFAKI ADAYININ ADETA ROBOT RESMİNİ ÇİZDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olacak kişinin özelliklerini tek tek sıraladı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;

"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek

Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil

Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen

Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak

Nefsine hâkim"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

 Erdoğan'ın 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?' sorusuna CHP liderinden jet yanıt

Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna CHP liderinden jet yanıt
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:52:46. #1.12#