CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, Bilecik'te 3 günlük programa katılan CHP'li Belediye başkanları kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Atatürk Parkı'nda çay içti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, Bilecik'te 3 günlük programa katılan CHP'li Belediye başkanları kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek, Atatürk Parkı'nda çay içti.

Programları kapsamında Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden belediye başkanları daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Bilecik Belediyesi çalışmaları ve yeni projeleri hakkında Başkan Şahin'den bilgi alan başkanlar ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla esnaf ziyareti yaptı. CHP'li belediye başkanları Atatürk Parkı'nda çay içerek, vatandaşla sohbet etti.

İlk günkü programa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. - BİLECİK

CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi

CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi

CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Kubilay Aka Kate Middleton Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li belediye başkanları esnafı ziyaret etti, Atatürk Parkı'nı gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 22:37:56. #1.17#