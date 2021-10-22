CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Haberler
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CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da çeviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Arslan (45) hastanede yaşamını yitirdi.

BURDUR'da çeviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Arslan (45) hastanede yaşamını yitirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir arkadaşının evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Ali Arslan, ceviz tanelerinin yere düşmesi için dalı salladı. Bu sırada fenalaşan Arslan, yaklaşık 3 metre yüksekten toprak zemine düştü. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan, yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi.

CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

CEVİZ TOPLARKEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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