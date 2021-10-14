Çernobil Nükleer Santral'nin ilk Müdürü Bryuhanov hayatını kaybetti - Haberler
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Çernobil Nükleer Santral'nin ilk Müdürü Bryuhanov hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çernobil Nükleer Santral'nin ilk Müdürü Bryuhanov hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Pripyat kentinde yaşanan ve tüm dünyayı sarsan Çernobil faciasından sorumlu Çernobil Nükleer Santrali'nin ilk Müdürü Viktor Petroviç Bryuhanov, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Pripyat kentinde yaşanan ve tüm dünyayı sarsan Çernobil faciasından sorumlu Çernobil Nükleer Santrali'nin ilk Müdürü Viktor Petroviç Bryuhanov, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Santrali'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 1970 - 1986 yılları arasında santralin ilk müdürlük görevini yapan Viktor Petroviç Bryuhanov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, Bryuhanov yakınlarına ve ailesine ise başsağlığı dilendi.

Çernobil faciasından sorumlu kişiler listesinde adı en başlarda yer almıştı

Özbekistan'da 1 Aralık 1935 yılında dünyaya gelen Bryuhanov, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nin temellerinin atılması, kurulması ve işletilmesi esnasında santralin ilk müdürü olarak görev yapmıştı. Bryuhanov, 26 Nisan 1986 yılında ise santralin patlamasından sorumlu kişiler listesinde ise en başlarda yer almış ve yargılama süreci sonucunda, patlamadan 2 yıl sonra 1988 yılı Temmuz ayında, emrindeki bazı mühendislerle beraber 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmış fakat cezanın 5. yılında ise serbest bırakılmıştı. - KİEV

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Haber: Çernobil Nükleer Santral'nin ilk Müdürü Bryuhanov hayatını kaybetti - Haberler
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