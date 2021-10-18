Ceren Yaldız - Ara Ara sözleri! 'Ara Ara' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ceren Yaldız'ın yeni şarkısı Ara Ara 15 Ekim'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1.7 milyon izlenme ve 139 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ceren Yaldız - Ara Ara sözleri nelerdir? Ceren Yaldız - Ara Ara şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ceren Yaldız - Ara Ara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CEREN YALDIZ - ARA ARA ŞARKI SÖZLERİ
Ara ara beni arar ama dönemem,
Anca yana yana söner, kendini kül eder
Neye yarar tüm bu çaban bunu bilemem,
Dikkat yaldızım kör eder,
*****
Ben dönemem çünkü
Unuttum bile dünü,
Umrumda da değil,
Olanlara bence yeterince güldük
Uçtum, kanatlandım en dibi de gördüm
Uç Bucaksız gezip tozup sonra geri döndün,
Işıl ışıl gece karanlığa döndü,
Işıklarım teker teker ardına söndü
*****
Ara ara beni arar ama dönemem,
Anca yana yana söner, kendini kül eder
Neye yarar tüm bu çaban bunu bilemem,
Dikkat yaldızım kör eder,
*****
Parlıyo' yaldızım elmas gibi
Fazla göz alıcı, değmesin nazar
Farkedersin baksan uzaktan
Yağsın, dolsun üzerime karlar
*****
Zaman akar, tiktak
Etmelisin dikkat,
Dinler bunu tekrar, edemezse idrak