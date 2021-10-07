Dünyaca ünlü Cenevre Otomobil Fuarı, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor durum gerekçe gösterilerek 2022 yılında da iptal edildi. 2020'den bu yana 3'üncü kez iptal edilen fuarın 2023 yılında yapılması planlanıyor.

Dünyaca ünlü Cenevre Otomobil Fuarı 3'üncü kez iptal edildi. Fuarın organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada, 2022 yılında yapılması planlanan fuarın otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle iptal edildiği ve fuarın 2023 yılında yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Fuarın Genel Müdürü Sandro Mesquita yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sıkıntı içinde olan birçok markanın böyle bir durumdayken fuara katılmak istemediklerini bildirerek, gelecek yıla kadar sürmesi beklenen ve dünya genelinde otomobil üreticilerinin yaşadığı elektronik çip kıtlığı konusunun da bu belirsiz havayı tetiklediğini ifade etti.

19-27 Şubat 2022 tarihlerinde yapılması planlanan fuara ilişkin olarak daha önce yapılan açıklamada, bu yıl fuara az sayıda firmanın katılacağı belirtilmişti. Bu yıl da ertelenen fuar son iki yılda ise Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Fuara, her yıl ortalama 600 bin ziyaretçi gelirken, yaklaşık 160 araç markası katılıyordu.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri