Cemil Meriç'ten Erasmus günlerine destek

2018 yılından bu yana ülkemizinde katılımıyla ekim ayı içerisinde kutlanan Erasmus Günlerine (#ErasmusDays) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bir dizi etkinlikle katıldı. Avrupa'da çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetleri altında gerçekleştirilen etkinliklere Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencileri destek verdi.

ERASMUS GÜNLERİ

Erasmus Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla gerçekleştirilen spor etkinlikleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Erasmus programlarının tanıtımına destek olabilmek adına Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Nuh Çimento İş Uygulama Okulu özel öğrencileri ile Hemsball, Floor Curling ve Basketbol spor branşlarında mücadeleler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle Erasmus günleri kutlandı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Özel gereksinimli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde; öz bakım, aşçılık, el sanatları, bitki yetiştiriciliği, vb. mesleki alanlarda bireysel programlar uygulayarak özel öğrencilerin gelişimlerini ve sosyal hayata bağlanmalarını sağlanıyor. Ayrıca müzik, resim, spor, sinema, tiyatro, piknik, il içi ve il dışı geziler ile engelli bireylerin sosyal alanda gelişmelerine katkı sunuluyor.

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