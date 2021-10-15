SİVAS (İHA) - Cemaat, caminin camiye benzemesi için minare istiyor

Sivas'ta 3 yıl önce ibadete açılan minaresiz cami, dışarıdan bakıldığında bilindik hiçbir binaya benzemiyor. Cami cemaati caminin camiye benzemesi için minare istiyor

SİVAS - Sivas'ta 3 yıl önce ibadete açılan minaresiz cami, dışarıdan bakıldığında bilindik hiçbir binaya benzemiyor. Cami cemaati caminin camiye benzemesi için minare istiyor.

Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesinde bulunan Kadı Burhanettin camisi dış görünüşü ile bilindik hiçbir binaya benzemiyor. Klasik veya modern cami mimarileri ile benzerliği bulunmayan caminin, olmazsa olması minaresi de bulunmuyor. Mahalle sakinlerinin ve hayır severlerin desteği ile inşa edilerek 2018 yılında hizmete açılan camiyi bilmeyenler ilik bakışta binanın bir camiye ait olduğunu anlayamıyor. Caminin camiye benzemesi için minare isteyen cami cemaati, ihtiyaç duyulan minarenin yapılabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

" Burada cami olduğunu bilmiyor"

Vefa Konutları sakinlerinden İsmail Doğan, "Burada 400 daire var ve yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor. Camimiz 3 sene önce yapıldı. Fakat caminin görünümü belli değil. Dışarıdan gelen giden burada cami olduğunu bilmiyor. Ezan sesi bazen duyuluyor bazen hiç duyulmuyor minare olmadığı için. Hoparlörler sık sık bozuluyor. Durmadan tamir ettiriyoruz. Dışarıdan gelenler burada cami olduğunu anlamıyor. Dar gelirli olduğumuz için minareyi yaptıramıyoruz" diye konuştu

Mahalle sakinlerinden İhsan Polat ise, "Cami var minaresi yoktur. Hayırseverlerimizden buraya minare yapılmasını istiyoruz. Minare olmadığı zaman cami belli olmuyor. Bunun tez elden yapılıp faaliyete geçirilmesini istiyoruz" dedi.