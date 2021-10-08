Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu - Haberler
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Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu Ev, ahır ve samanlık alev alev böyle yandı Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Ev, ahır ve samanlık alev alev böyle yandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde gurbetçi aileye ait bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Çayırlı ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yazları Çayırlı'da kış aylarında ise İstanbul'da ikamet eden Satikboğa ailesine ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İlçe halkının fark etmesi üzerine yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sirayet eden yangın büyüdü.

Evin boş olması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Çayırlı'da bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri
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