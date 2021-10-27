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Çay ocağında husumetlisini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Çay ocağında husumetlisini öldürdü

ELAZIĞ'da Burak Yalçın'ı (31) husumetli olduğu S.Y. tarafından çay ocağında tabancayla vurularak öldürüldü.

ELAZIĞ'da Burak Yalçın'ı (31) husumetli olduğu S.Y. tarafından çay ocağında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan S.Y. ve Burak Yalçın, çay ocağında buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.Y., yanındaki tabancayı çekip Yalçın'a ateş etti. Burak Yalçın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burak Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan S.Y., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Çay ocağında husumetlisini öldürdü

Çay ocağında husumetlisini öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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