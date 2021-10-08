Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 2 ağır yaralı

Kaza, saat 10.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun İstanbul Havalimanı istikametinde giden 34 TJP 32 plakalı taksi şoförü İsa Kılıç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan ticari taksi bariyerleri aşarak yolun karşı tarafına geçti ve Edirne istikametinde giden 34 TC 8219 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri