Cansuyu Derneği, Burundi'de 20 su kuyusu açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Doğu Afrika ülkesi Burundi'de açtığı 20 su kuyusuyla ihtiyaç sahiplerine temiz su ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlatılan "Su Kuyusu Projesi" ile milyonlarca insan hasret kaldıkları temiz suya kavuşturuluyor.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin kurak bölgelerinde 20 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirerek bölge halkının hizmetine sunan dernek, on binlerce insana umut oldu. Açılan kuyular sadece bölgedeki temiz su sıkıntısını çözmekle kalmıyor, kirli suyun sebep olduğu bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca, bölgedeki tarım ve hayvancılığın da gelişmesine katkı sağlanıyor.

Dernek, vefat eden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk adına Burundi'de inşa ettiği su kuyusu hayratının açılışını gerçekleştirdi. Dualar eşliğinde açılan hayrat bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin temiz su ihtiyacını karşılayacak.

Cansuyu, Afrika'daki muhtaçlara katkı sunmak için başlattığı ve bu ülkelerdeki bölgesel kalkınmayı hedeflediği Canlı Hayvan Dağıtım Projesi kapsamında da Burundi'de 200 keçi dağımı gerçekleştirdi. Öte yandan, hayırseverler tarafından emanet edilen adak, akika ve şükür kurbanları da kesilerek bölgedeki 10 bin muhtaca ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Tanzanya ve Burundi gibi Afrika ülkelerinde kavurucu sıcakların da etkisiyle milyonlarca insanın temiz suya ihtiyaç duyduğunu, çevrelerindeki kirli ve sağlıksız sular için de her gün kilometrelerce yol yürümek durumunda kaldıklarını belirtti.

Bu sorunları çözmek için su kuyusu açmaya devam ettiklerini bildiren Değirmenci, "Mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için açtığımız su kuyuları, sürekli kullanabilecekleri sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor bölgedeki tarımsal ve hayvansal faaliyetlerinin gelişmesine vesile oluyor. Bu kuyulardan birini de Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden merhum Oğuzhan Asiltürk adına açtık." ifadelerini kullandı.