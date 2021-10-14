Çanakkale'de bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Çanakkale'de bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kaçakçılığın Men ve Takibi" çalışmaları kapsamında, Gökçeada'da sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, usule aykırı üretildiği belirlenen satışa hazır halde bin 355 litre kırmızı şarap, 4 litre rakı ile üzüm sıkma makinesi, tıpa makinesi ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Ele geçirilen içkileri muhafazaya alan ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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