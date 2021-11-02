Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli (3)
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel
GELİBOLU FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini kaybetmeye başlamasıyla saat 11.00 itibarıyla yeniden başladı.
LAPSEKİ-GELİBOLU FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle saat 07.30'da durdurulan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini kaybetmeye başlamasıyla saat 11.00 itibarıyla yeniden başladı.
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Son Dakika Haberleri
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