Çamlıca Kulesi'nin sisle dansı böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Genel
Çamlıca Kulesi'nin sisle dansı böyle görüntülendi İstanbul'un siluetlerinden Çamlıca Kulesi sise büründü.
İSTANBUL (İHA) - Çamlıca Kulesi'nin sisle dansı böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'un siluetlerinden Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan yağışlar sonrası sis de etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nı kaplayan sis yoğunluğu Üsküdar ve çevresinde etkili oldu. İstanbul'un silüetlerinden biri haline gelen Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan görüntü ise havadan görüntülendi.