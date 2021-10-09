İSTANBUL (İHA) - Çamlıca Kulesi'nin sisle dansı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un siluetlerinden Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan yağışlar sonrası sis de etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nı kaplayan sis yoğunluğu Üsküdar ve çevresinde etkili oldu. İstanbul'un silüetlerinden biri haline gelen Çamlıca Kulesi sise büründü. Oluşan görüntü ise havadan görüntülendi.