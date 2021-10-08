CAM KEMİK HASTASI MUHAMMED, EVDE EĞİTİMLE DEVLET BURSU KAZANDI

MARDİN'in Midyat ilçesinde cam kemik hastası, 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Dağ (13), evde gördüğü eğitim ve öğretmenlerinin desteğiyle 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı kazandı. Liseyi bitirene kadar burs almaya hak kazanan Dağ, çok mutlu olduğunu söyledi.

Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Şükrü-Halime Dağ çiftinin 10 çocuklarından biri olan Muhammed Dağ, cam kemik hastalığı nedeniyle evinde eğitim görmeye başladı. Uzun süre ayakta kalamayan, Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulu'na kayıtlı Muhammed, 'evde eğitim' uygulamasıyla hazırlandığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nı kazandı.

Muhammed'in başarısının ardından Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulu Müdürü Kerim Işık ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Halil Kaya ile birlikte Dağ'ı evinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

'EVDE OKUYUP BURSLULUK KAZANAN TEK ÖĞRENCİMİZ'

Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "2021 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan Muhammed Dağ kardeşimizi, tebrik etmek üzere evlerine geldik. Muhammed'in ayrı bir özelliği var, kendisi cam kemik hastası olduğu için okula devam edemiyor, evde eğitim görüyor. Evde eğitim gören öğrencilerimiz içerisinde bursluluk kazanan tek öğrencimiz. Muhammed kardeşimizi, bu manada hem tebrik etmek hem de başarılarının devamını dilemek için ziyaret ettik. Azmin çok güzel bir örneğini gösterdi. Kısıtlı sayıda ders görmesine rağmen, kısıtlı sürede ders almasına rağmen azimli çalışmasıyla bunu başardı. Kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

'AİLEMİ MADDİ SIKINTINDAN KURTARMAK İSTEDİM'

454 puan alan ve liseyi bitirene kadar devletten burs alma hakkı elde eden Dağ, ev ortamında da rahatlıkla ders işlenebildiğini ve başarılı olunduğunu belirtti.

Dağ, şunları söyledi: "Ailem maddi imkansızlıklar yaşıyor, evde tek çalışan babam. O yüzden ailemi maddi sıkıntından kurtarmak için çalıştım, odaklandım, motive oldum. Hocalarımın desteği ile de bu yıl sınavı kazandım. Müdürlerime ve öğretmenime evimize geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ailem çok mutlu oldu."