Call of Duty Vanguard'ın Konsollardaki Dosya Boyutu Belli Oldu

Çıkışına sayılı günler kalan Call of Duty Vanguard'ın dosya boyutu ortaya çıktı.

Activision, Call of Duty Vanguard'ın konsollarda ihtiyaç duyduğu disk alanı ve ön yükleme tarihi hakkında bilgi verdi. Yayımlanan blog yazısındaki detaylara göre, "yeni isteğe bağlı doku akışı teknolojisi" ile serinin önceki oyunlarına kıyasla konsollarda ve PC'de ihtiyaç duyulan disk alanının yüzde 50'ye varan oranda azaltıldığı belirtiliyor.

Bu bağlamda Call of Duty Vanguard'ın konsollardaki indirme ve toplam dosya boyutu şöyle:

Playstation 5 : 64.13 GB indirme boyutu | 89.84 GB toplam disk alanı

Playstation 4 : 54.65 GB indirme boyutu | 93.12 GB toplam disk alanı

Xbox Series X|S: 61 GB indirme boyutu | 61 GB toplam disk alanı

Xbox One : 56.6 GB indirme boyutu | 56.6 GB toplam disk alanı

Serinin önceki oyunları Modern Warfare ve Black Ops Cold War, çıkışından sonraki içerik güncellemeleri sonrasında konsollarda 200 GB'a yakın depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Buna kıyasla bu yılki Call of Duty oyunu Vanguard kabul edilebilir düzeyde bir dosya boyutuna sahip denebilir.

Call of Duty Vanguard 29 Ekim itibariyle konsollarda ön yükleme işlemine açıldı. PC platformunda ise ön yükleme 2 Kasım itibariyle başlayacak. Oyunun PC sistem gereksinimleri de ilerleyen günlerde açıklanacak.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Battle.net üzerinden PC için çıkacak.

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