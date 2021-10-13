Call of Duty Vanguard'ın çizgi romanı duyuruldu

Sledgehammer Games resmi olarak Call of Duty Vanguard çizgi romanını duyurdu. CoD Vanguard çizgi romanı, daha önce Activision'ın Vanguard mücadelesi için son hikaye fragmanında sergilenen oyunun ana savaşçı setinin arka planını anlatacak.

Vanguard çizgi romanındaki yazarlar arasında Sam Maggs, Stephen Rhodes, Tochi Onyebuchi ve Brent Friedman yer alıyor. Çizgi romanın sanatçı ekibinde ise Piotr Kowalski ve Brad Simpson yer alıyor.

Çizgi romanın arkasındaki ilhamı açıklarken Stephen Rhodes, "Vanguard mücadelelerinde bu karakterlerle ilgili birlikte ilk mücadelelerinde gerçekten harika bir hikayemiz var. Ancak ana hikayeyi yazarken, nasıl bir araya geldiklerinin arka planının da önemli olduğunu fark ettik.".

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Call of Duty Vanguard çizgi romanının çıkışı için belirli bir tarih verilmedi, ancak çizgi romanın dijital versiyonu, oyun çıkmadan önce piyasaya sürülmesi planlanıyorken fiziksel formatı 2022'nin başlarında sürülmesi planlanıyor.

Bu Call of Duty'nin ilk çizgi romanı değil. Daha öncelerinde de Call of Duty: Black Ops 4 için uzman karakterleri tanıtan 10 sayılı bir dijital seri çıkartmıştı. Black Ops 4'ün dijital baskı çizgi romanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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