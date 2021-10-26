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Çaldığı motosikleti alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi tutuklandı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Çaldığı motosikleti alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun ve motosiklet hırsızlığı yapan kişi tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun ve motosiklet hırsızlığı yapan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde son bir ayda yaşanan koyun hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, S.T'nin önceki gün Yeşil Mahalle'den de park halindeki motosikleti çaldığını tespit etti.

S.T, alıcı gibi davranan polise motosikleti satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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