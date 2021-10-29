Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Geçen hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana gelen mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.

MAĞAZANIN ÖNÜNDEN GEÇİNCE YAKAYI ELE VERDİ

Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

"KENDİSİNİ HAFIZAMA KAZIMIŞTIM"

Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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