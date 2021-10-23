Cadılar Bayramı hazırlıkları - Haberler
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Cadılar Bayramı hazırlıkları

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar NEW New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor.

Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi

Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar NEW New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Cadılar Bayramı hazırlıkları

Cadılar Bayramı hazırlıkları

Cadılar Bayramı hazırlıkları

Cadılar Bayramı hazırlıkları
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

 Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli

Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli
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