Cadılar Bayramı hazırlıkları
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar NEW New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor.
Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi
Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar NEW New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekliyor.