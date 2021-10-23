Cadılar Bayramı hazırlıkları

Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi

Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar NEW New York'ta Cadılar Bayramı öncesinde ışıklandırılan ve dekorasyonu tamamlanan "Whitestone" evi yoğun ilgi görüyor. Ev, etrafına ve verandaya yerleştirilen iskeletler, hayaletler, canavarlar ve Cadılar Bayramı süslemeleriyle ziyaretçilerini bekliyor.