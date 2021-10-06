Büyükşehirin yeni otobüsleri geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan otobüslerden 20 tanesi daha kente ulaştı. Toplam 129 otobüs alacak olan büyükşehire, geçtiğimiz günlerde gelen 20 otobüsle birlikte toplam 40 otobüs teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 Eylül'de yaptığı paylaşımda, "Yeni otobüsler hazırlanıyor. Çok yakında" diyerek otobüslerin yakında zamanda teslim edileceği mesajını vermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı 129 otobüsten 40'ı kente ulaştı. İlk partisi gelen otobüslerin kalan kısmı parçalar halinde kente getirilerek, büyükşehir yetkililerine teslim edilecek.

Yılsonuna kadar teslim edilecek

84 adet 12 metre ve 36 adet körüklü CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı (A grubu) BMC, 7 adet 12 metrelik (C grubu) Mercedes ve 2 adet 8 metrelik (B grubu) Otokar marka otobüsün yılsonuna kadar Büyükşehir'e teslim edilmesi planlanıyor. Güvenlik boyutunun da ön planda tutulduğu otobüsler, çarpışma ve güvenlik ikaz sistemine sahip. Savrulma engelleyici fren ve güvenlik sistemleri ile donatılan otobüslerde tam otomatik yolcu dezenfektan sistemi de bulunuyor. - KOCAELİ