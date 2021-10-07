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Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını açılıyor

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Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını açılıyor

350 yazar ile 250 yayınevinin katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını 8 Ekim 2021 Cuma günü kapılarını açacak.

DENİZLİ (Habermetre) - 350 yazar ile 250 yayınevinin katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını 8 Ekim 2021 Cuma günü kapılarını açacak. İlber Ortaylı'dan Hayati İnanç'a, Metin Hara'dan Bahadır Yenişehirlioğlu'na kadar yüzlerce yazar imza günü ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacak. 07. 10. 2021 Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl ertelenen Ege'nin en büyük kitap fuarı 8-17 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda kapılarını açacak. Bu yıl 4. 'sü düzenlenen kitap fuarına, 350 yazar ve 250 yayınevi katılacak. Birbirinden ünlü yazarların yanı sıra Denizlili yazarların da kitapseverlerle bir araya geleceği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın onur konuğu 71 adet basılmış kitabı bulunan Denizlili akademisyen, yazar, araştırmacı ve edebiyatçı Prof. Dr. Önder Göçgün olacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı'dan Hayati İnanç'a, Metin Hara'dan Bahadır Yenişehirlioğlu'na kadar birçok ünlü yazar ve yayınevi katılacak. Fuarda pandemi tedbirlerinin hassasiyetle uygulanacağı ifade edilirken, vatandaşların uyarılara dikkat etmesi istendi. Tüm detaylar denizlikitapfuari. org'da Hatice Kübra Tongar, Miraç Çağrı Aktaş, Sinan Yağmur, Mustafa Balbay, Nurullah Genç, Bekir Develi, Işık Kansu, Serdar Tuncer, Saniye Bencik Kangal ve Habib Bektaş gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nda yer alan eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra 30'a yakın yazarın konferans ve söyleşileri de fuar alanında olacak. 9 Ekim Cumartesi günü 14. 00'de Bahadır Yenişehirlioğlu, 15. 00'de Hatice Kübra Tongar ve 16. 00'da Metin Hara; 10 Eylül Pazar günü ise 14. 00'de Hayati İnanç, 15. 00'de Burak Öge ve Sinan Yağmur ile 16. 00'da İlber Ortaylı düzenlenecek söyleşilerde Denizlililere seslenecek. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara https://denizlikitapfuari. org adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da duyurular yapılacak. Her saat başı ücretsiz servis kalkacak Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların fuara ulaşımı için de kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda fuar süresince her gün saat 10. 00'dan itibaren her saat başı İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önü ile Pamukkale Üniversitesi KYK önünden ücretsiz otobüsler kalkacak. 8-17 Ekim tarihleri arasında saat 20. 00'ye kadar açık kalacak fuar için Denizli merkezden son servis saat 19. 00'da kalkacak. Başkan Zolan'dan fuara davet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitapseverlerin her yıl heyecanla belediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, "Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Yüzlerce değerli yazarımız ve yayınevlerimiz vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Yine kitapla, edebiyatla dolu bir fuar olacak. Ben tüm vatandaşlarımızın mutlaka fuarımıza giderek kitapla buluşmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. . Benzer Başlıklar

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