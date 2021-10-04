Barınaktaki hayvanlar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendirildi - Haberler
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Barınaktaki hayvanlar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendirildi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Barınaktaki hayvanlar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar barınaktaki hayvanları sahiplendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar barınaktaki hayvanları sahiplendi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilinçlendirme ve Sahiplendirme Masası'nda sahiplenmenin önemi ile ilgili vatandaşlara ve öğrencilere bilgi verildi. Sevimli dostlarla bir araya gelen ziyaretçilerden bazıları, alandan hayvan sahiplenerek ayrıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, hayvanlarla ilgilenerek, bakımı hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ataman ise hayvan sahiplenme konusunda hassas olduğunu dile getirerek, "Evimde ve iş yerimde bizlerle yaşayan 28 sevimli dostumuz var. Hepsini sahiplendik. Onlarla bir arada olmak tarifi zor bir his. Hepsi ailemizin parçası oldu. Bu duyguyu bir kez yaşayan ne demek istediğimi daha net anlayacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı da "Bu güzel ve anlamlı günde can dostlarımızın satın alınmak yerine bakımevimizden sahiplenilmesini istiyoruz. Sevimli dostlarımız için yaptığımız çalışmalar artarak devam edecektir." dedi.

Yavru bir köpeği sahiplenen Mehmet Süer, torunlarının hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Ben de görünce bir tane sahiplenmek istedim. Sevaptır, bakıp, sahip çıkabilen herkes alsın, bakamayanlar almasınlar." diye konuştu.

Muhammet Mücahit Çoban ise eşiyle birlikte bir hayvan sahiplendiğini ifade ederek, "Bir kızım var o nedenle köpeği sahiplenmek istedik. Çocuğumuz gibi büyütmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürü Lütfi Aydın, hayvanseverler ile öğrenciler katıldı. Öte yandan Ortahisar Belediyesi, Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ÇEVHAYKO ve TRAHAYKO da etkinlikte stant kurdu

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Barınaktaki hayvanlar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendirildi - Haberler
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