Bursa-Yenişehir kara yolunda otomobilin çarptığı ayı telef oldu - Haberler
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Bursa-Yenişehir kara yolunda otomobilin çarptığı ayı telef oldu

AA / Emrah Taş - Haberler | Güncel
Bursa-Yenişehir kara yolunda otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde yola çıkan ayı, bir aracın çarpması nedeniyle telef oldu.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde yola çıkan ayı, bir aracın çarpması nedeniyle telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Yenişehir kara yolunun kırsal Seymen Mahallesi mevkisinde seyreden Ö.G. yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, ormanlık alandan inerek yola çıkan ayıya çarptı.

Ağır hasar gören araçta bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı. Ayı ise aracın altında kalarak telef oldu.

AA / Emrah Taş - Son Dakika Haberleri
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