BURSA (Habermetre) - BURSA'DA TARİHİ ZİNDANLAR KAPISINI SANATA AÇIYOR

Kadim şehir Bursa'nın 2500 yıllık mirası Zindankapı, aslına uygun bir restorasyonun ardından yeniden hayat buldu. Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Alacahırka mahallesinde bulunan ve Uludağ'ın eteklerine açılan Zindankapı Bursa surlarının önemli bir parçası. Arkeolojik kazılarla toprak altında kalan bölümleri ortaya çıkarılan ve aslına uygun restore edilen bu tarihi eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde şimdi şehir hayatının bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Milattan önce ikinci yüzyılda Bitinya Krallığı tarafından inşa edilen ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanılan zindanlar, artık dijital interaktif bir müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje ile yeniden kurgulanan Zindankapı, 17 Ekim'den itibaren kapılarını halka sanatla açacak.

ZİNDANDAN SANATA

Yaptığı sergiler, etkinlikler ve araştırmalar ile kent kimliğine sahip çıkmayı görev edinen Müzeler Şube Müdürlüğü, Zindankapı'yı kentin kültür ve sanat merkezi haline getirmek için hazırlanıyor. Yeni bir konseptle kent yaşamına kazandırılmak üzere tasarlanan Zindankapı, Bursalılar için surların ve zindanların anlamını değiştirecek, Bursa'da kültür ve sanat teknolojik bir boyut kazanacak.

Toplam 3000 metrekare kapalı ve açık alana sahip Zindankapı, benzersiz bir dijital müze ve geniş bir güncel sanat galerisi ile misafirlerini ağırlayacak. Dijital anlatımlı sergi salonları, interaktif içerikleri, etkinlik alanları ve eğitim mekanları ile tarihe, kültüre, sanata ışık tutacak. Sosyal alanlarda ise Bursalılar buluşup bu tarihi atmosferi hep birlikte yaşayacak.

ZAMANSIZLIK ŞARKISI DUVARLARDA YANKILANACAK

Zindankapı 17 Ekim'den itibaren Bursalıların ve Bursa'ya yolu düşen herkesin ziyaretine açık olacak. Gelenleri surların içinde bir yolculuğa çıkaracak olan Güncel Sanat Galerisi de önümüzdeki aylarda birbirinden farklı sergilere ev sahipliği yapacak.

Bunlardan ilki olan "Zamansızlık Şarkısı, " Derya Yücel küratörlüğünde günümüz sanatçılarının zaman kavramına dair yorumlarını ortaya koyacak. Evre ve Kolekta iş birliği ile hayata geçirilen sergi, geçmişin hafızasını taşıyan bu mekanda yepyeni bir pencere açacak. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserleri, adeta zindanların yarattığı zamansız ve mekansız boşluğu sanat ile tamamlayacak.

Sergiyi 17 Ekim 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında üç ay süre ile ücretsiz ziyaret edebilir ve Zindankapı'da tarihin, kültürün, sanatın ve sosyal hayatın sentezine siz de katılabilirsiniz.

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